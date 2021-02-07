Подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции.

Обострение на Донбассе: что дальше?
Обострение на Донбассе: что дальше?
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Сообщается, что еще один военнослужащий получил ранения, ему оказывают помощь медики. В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Также штаб ООС проинформировал об огнестрельном ранении еще одного военного в районе населенного пункта Пески.

Ранее в ЛНР сообщили, что подозревают Киев в подготовке наступления на позиции ополчения: на линии соприкосновения участились обстрелы, а в ВСУ активизировались наступательные учения.

 