В Донбассе, в районе населенного пункта Марьинка, двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве. Об этом 6 февраля на странице в Facebook, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС)

Подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции.

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Также штаб ООС проинформировал об огнестрельном ранении еще одного военного в районе населенного пункта Пески.

Ранее в ЛНР сообщили, что подозревают Киев в подготовке наступления на позиции ополчения: на линии соприкосновения участились обстрелы, а в ВСУ активизировались наступательные учения.