Подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции.
Сообщается, что еще один военнослужащий получил ранения, ему оказывают помощь медики. В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства случившегося выясняются.
Также штаб ООС проинформировал об огнестрельном ранении еще одного военного в районе населенного пункта Пески.
Ранее в ЛНР сообщили, что подозревают Киев в подготовке наступления на позиции ополчения: на линии соприкосновения участились обстрелы, а в ВСУ активизировались наступательные учения.