В 00:52 6 февраля произошла аварийная остановка блока №2 Ладыжинской ТЭС, причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности.
Депутат отметил, что аварии на энергоблоках существенно осложняют работу энергосистемы страны.
«Тем не менее системный оператор "Укрэнерго" балансирует ситуацию за счет других источников», — отметил Герус.
Вечером среды, 3 февраля, произошла авария на ТЭС в городе Энергодаре Запорожской области. В результате нее весь город остался без воды и электричества. Запорожская ТЭC является самой мощной тепловой электростанцией Украины (3650 МВт).