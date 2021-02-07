На Украине произошли аварии сразу на двух крупных электростанциях – в Винницкой и Львовской областях. Об этом в своем Telegram-канале 6 февраля сообщил депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус

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