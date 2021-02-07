Запад намерен уничтожить современное российское государство, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру 5 февраля

«Сейчас речь идет об уничтожении сегодняшней российской государственности — я в этом абсолютно уверен», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, когда это станет окончательно ясно в Кремле, то возможны существенные изменения во внешней политике Москвы, которая остается выверенной несмотря на усиливающееся давление со стороны США и Европы.

Голову не снесет: могут ли отключить Россию от интернета © Gerd Altmann/Pixabay Интервью Погребинского можно прочитать на нашем сайте.

По его мнению, санкции против «Северного потока 2» могут «стать той чертой, когда Россия может махнуть рукой на шансы сохранения какого-то конструктивного сотрудничества — открыто об этом не скажет, конечно — и тогда изменить свою политику по отношению к Украине»

Он напомнил, как на днях сказал глава МИД РФ Сергей Лавров: «мягко стелет, но жестко спать».