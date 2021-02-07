«Я не исключаю, что эта история с Навальным может подвести черту под надеждами, что можно удержать [сотрудничество с ЕС на приемлемом уровне]. Особенно если будут введены санкции, окончательно закрывающие строительство «Северного потока — 2», — сказал эксперт.
По его мнению, санкции против «Северного потока 2» могут «стать той чертой, когда Россия может махнуть рукой на шансы сохранения какого-то конструктивного сотрудничества — открыто об этом не скажет, конечно — и тогда изменить свою политику по отношению к Украине»
Он напомнил, как на днях сказал глава МИД РФ Сергей Лавров: «мягко стелет, но жестко спать».
Погребинский уточнил, что говорит не только о том, что изменится не только позиция Москвы по непризнанным республикам Донбасса, но и вообще по Украине, в том числе по обязательствам поставлять газ в Европу по украинской трубе.
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