Ситуация вокруг российского блогера Алексея Навального может при определенных условиях привести к тому, что политика Кремля в отношении Украины может стать гораздо более жесткой, сказал украинский политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру 5 февраля

«Я не исключаю, что эта история с Навальным может подвести черту под надеждами, что можно удержать [сотрудничество с ЕС на приемлемом уровне]. Особенно если будут введены санкции, окончательно закрывающие строительство «Северного потока — 2», — сказал эксперт.

Украина за Навального © REUTERS, Gleb Garanich

Он напомнил, как на днях сказал глава МИД РФ Сергей Лавров: «мягко стелет, но жестко спать».

Погребинский уточнил, что говорит не только о том, что изменится не только позиция Москвы по непризнанным республикам Донбасса, но и вообще по Украине, в том числе по обязательствам поставлять газ в Европу по украинской трубе.

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