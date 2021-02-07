Украинский политолог Михаил Погребинский не согласился с российскими экспертами, которые говорят, что в Кремле не знают, что делать с Донбассом. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру 5 февраля

Так он прокомментировал слова политолога Сергея Михеева о том, что непонятно вообще, есть ли у Москвы какой-то конкретный план действий по Донбассу, а также заявления Дмитрия Абзалова о том, что Москва не воспользовалась возможностями надавить на Киев из-за недоработок команды в Администрации президента.

«Кремль, как мне кажется, находится в очень сложной ситуации, которая обусловлена необходимостью как-то удерживать относительное равновесие с Европой, прежде всего с Германией и Францией», — сказал Погребинский.

«Позлить Кремль». Почему официальный Киев решил договариваться по Донбассу с украинскими националистами © Facebook,

По его словам, такой подход можно понять, потому что «потенциалы, прежде всего экономические, этих сторон несравнимы, и понятно, что хочется как-то удержаться от этого объединения всех против себя».

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