Здравую разумную политику по поддержке тех или иных политических течений, треволнений в Белоруссии вести нужно. Такую точку зрения 6 февраля высказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Мамонтов рассказал, как должна видоизмениться политическая система Белоруссии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его словам, вложения России являются вкладом в перспективу создания Союзного государства.

"Мы для этого это и делаем. Союзное государство существует — его просто надо модернизировать и привести в соответствие с сегодняшними мировыми стандартами и теми потребностями, которые есть у России и Белоруссии", — добавил он.

За последние 10 лет Россия через различные финансовые инструменты, в частности, газ и нефтепродукты, вложила в Белоруссию порядка $200 миллиардов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.