"Если завтра в Белоруссии придет какой-то, мягко говоря, не пророссийски ориентированный человек, наверное, надо коррективы вносить в политику, в том числе экономические. Но для меня сохранение единства нашего с Белоруссией, безусловно, вещь чрезвычайно важная. Жалею ли я о тех деньгах, которые мы потратили на это дело? А это будет зависеть от нашего дипломатического искусства, от того, как мы понимаем эту реальность", — сказал Мамонтов.
По его словам, вложения России являются вкладом в перспективу создания Союзного государства.
"Мы для этого это и делаем. Союзное государство существует — его просто надо модернизировать и привести в соответствие с сегодняшними мировыми стандартами и теми потребностями, которые есть у России и Белоруссии", — добавил он.
За последние 10 лет Россия через различные финансовые инструменты, в частности, газ и нефтепродукты, вложила в Белоруссию порядка $200 миллиардов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.