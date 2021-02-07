Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру 6 февраля объяснил, как должна видоизмениться политическая система Белоруссии

Мамонтов дал совет Белоруссии касательно протестов © Santa Fe Relocation Services / flickr

По его словам, с одной стороны, это должны быть меры по защите суверенитета, по защите тесного контакта и интеграции с Россией. С другой стороны, должна быть модернизация в свете того, что век меняется, технологии меняются, приходит новое поколение.

"И мне кажется, что Всебелорусское народное собрание может на некоторые из этих вопросов ответить. А как будут отвечать — это их дело, им сейчас виднее, там идет работа, обсуждение широкое. Ну, дай бог" — добавил Мамонтов.

Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут. По словам российско-белорусского политолога Дмитрия Болкунца, если кто-то из сторонников оппозиции попытается выступить на Всебелорусском народном собрании, то этих людей сразу же арестуют и выведут из зала.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.