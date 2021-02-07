"Мне кажется, что те изменения, которые белорусы намерены внести, должны касаться прежде всего защиты собственного суверенитета и собственной ценности. Что в нашей конституции до внесения изменений, что в белорусской много заявлений о том, что общечеловеческие ценности превалируют над нашими и т.д. И жизнь не подтвердила того, что этому нужно следовать и дальше. В этом мне и представляется главный вопрос, на который придется отвечать", — сказал Мамонтов.
По его словам, с одной стороны, это должны быть меры по защите суверенитета, по защите тесного контакта и интеграции с Россией. С другой стороны, должна быть модернизация в свете того, что век меняется, технологии меняются, приходит новое поколение.
"И мне кажется, что Всебелорусское народное собрание может на некоторые из этих вопросов ответить. А как будут отвечать — это их дело, им сейчас виднее, там идет работа, обсуждение широкое. Ну, дай бог" — добавил Мамонтов.
Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут. По словам российско-белорусского политолога Дмитрия Болкунца, если кто-то из сторонников оппозиции попытается выступить на Всебелорусском народном собрании, то этих людей сразу же арестуют и выведут из зала.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.