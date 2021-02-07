"Разумеется, хотя формы и методы традиционной защиты от новых технологий протеста, бархатных революций оказались очень востребованными, в какой-то момент и сами белорусы, и президент, как мне кажется, поняли, что опора только на жесткость в отстаивании власти к успеху не привела, но привели к успеху гораздо более изощренные действия. Поэтому, если есть желание на Всенародном собрании закрепить, что называется, успех и только, — не мне давать советы Белоруссии, но мне кажется, этого будет маловато", — сказал Мамонтов.
По его словам, мудрая власть видит во всяком протестном движении не только прямую опасность и угрозу, но и те возможности, в рамках которых она может меняться и привлечь на свою сторону еще какую-то часть своих граждан, которые сегодня по тем или иным причинам сторонниками действующей власти не являются.
"Попросту говоря, есть вещи в протесте, которые занесены как к нам, как в Беларусь извне для того, чтобы раскачать наши страны. Но внутри протеста есть и объективные пожелания, и требования протестующих — их надо сепарировать совершенно спокойно, без политической ажитации", — посоветовал Мамонтов.
Он добавил, что политическая система должна модернизироваться, что чрезвычайно важно в современном мире, который меняется быстрее, чем прежде.
После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, нередко сопровождавшиеся насилием. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем Светлану Тихановскую, которая после выборов бежала в Литву.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.