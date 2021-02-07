Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов 6 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал, сделало ли белорусское руководство какие-то выводы из протестной активности населения

Госдеп США сделал заявление по Белоруссии © Public domain / Loren

По его словам, мудрая власть видит во всяком протестном движении не только прямую опасность и угрозу, но и те возможности, в рамках которых она может меняться и привлечь на свою сторону еще какую-то часть своих граждан, которые сегодня по тем или иным причинам сторонниками действующей власти не являются.

"Попросту говоря, есть вещи в протесте, которые занесены как к нам, как в Беларусь извне для того, чтобы раскачать наши страны. Но внутри протеста есть и объективные пожелания, и требования протестующих — их надо сепарировать совершенно спокойно, без политической ажитации", — посоветовал Мамонтов.

Он добавил, что политическая система должна модернизироваться, что чрезвычайно важно в современном мире, который меняется быстрее, чем прежде.

После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, нередко сопровождавшиеся насилием. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем Светлану Тихановскую, которая после выборов бежала в Литву.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.