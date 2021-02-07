Заявления украинских властей о росте пенсий и зарплат в будущем не имеют под собой никакой экономической почвы, сказал украинский экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 5 февраля

«Фундаментально и очевидно, что не может быть в бедной стране с низкими зарплатами высоких пенсий. Если ничего не делать, чтобы развивалась экономика, а при этом заявлять, что мы увеличим пенсии в два раза либо все пенсионеры будут жить зажиточно, — это просто пустые политические заявления», — сказал Скаршевский.

Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? МВФ нашел ответ интервью можно прочитать на нашем сайте.

1 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев увеличились на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14 200 гривен.

По его словам, это позволяет надеяться на рост средней зарплаты к 2030 году до $900, а пенсий — до $300.

При этом он не упомянул тот факт, что, согласно данным Госстата Украины, с учетом инфляции зарплата за указанный период выросла всего на 0,1%.

Если работа украинского правительства кардинально не изменится, то реальные доходы украинцев через 10 лет с учетом инфляции вырастут всего на 1%, что обрекает страну на тотальную бедность даже при самых оптимистичных прогнозах правительства.

К началу 2021 года более половины граждан Украины проживали за чертой бедности, сказала в конце января руководитель киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи академик Элла Либанова.