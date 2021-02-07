Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов, когда ему пообещали поддержку в американском посольстве. Об этом политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам политолога, в данном случае совпали интересы украинской власти и Запада.

Он добавил, что Владимир Зеленский давно мечтал закрыть каналы, но не решался, а по сигналу из посольства дал соответствующую команду.

«Сам бы он (Зеленский. — Ред.) побоялся, а поскольку за спиной стоит такая громадная, с кувалдой, страна, то почему бы и нет? Защитит в случае чего», — сказал Погребинский.

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Во вторник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Кроме того, 4 февраля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд с целью лишить лицензии оппозиционный телеканал «НАШ».