Внучка бывшего премьер-министра Украины и экс-представителя страны в ТКГ Витольда Фокина Маша Фокина разместила 5 февраля в Instagram пикантный снимок в одних трусиках

Судя по геотегу, девушка отдыхает во дворе своего поместья в Калифорнии. Она запечатлена топлес, в трусиках телесного цвета, с нюдовым макияжем. Из украшений на ней крупное кольцо и бриллиантовый крестик.

«Легла на грядке, чуть подзагореть», — сообщила она подписчикам.

Внучка Фокина рассказала, как украинцы поддержали ее дедушку после увольнения © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

Ранее внучка Фокина заявила, что именно она познакомила деда с главой Офиса президента Андреем Ермаком, что и послужило причиной его назначения в ТКГ. По ее словам, Ермак ее друг детства.

88-летний Витольд Фокин занимал должность замглавы украинской делегации в ТКГ с 18 августа по 30 сентября 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский снял Фокина с должности, после того как в интервью он заявил, что не видел подтверждений того, что в Донбассе ведется война между Россией и Украиной.