Появившаяся в немецкой прессе информация о механизме, который мог бы позволить США перекрыть Северный поток - 2, лишена здравого смысла и звучит абсурдно. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее со ссылкой на источники в американской администрации немецкое издание Handelsblatt написало, что администрация США якобы ждет от Германии включения в решение по СП-2 пункта об отключении трубопровода, если Россия начнет снижать объем транзита газа через Украину или оказывать давление на нее.

В Бундестаге отвергли идею США снабдить «Северный поток – 2» механизмом отключения © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

«Пустить какого-то мистера Джо с вентилем, который будет перекрывать трубу, — это нонсенс. Представляете, какое там давление создается в этот момент на компрессорной станции, которая стоит на берегу? И что — авария, взрыв? Ну это бред», — заявил Марунич.

Марунич отметил, что для Соединенных Штатов сохранение украинского транзита в прежнем объеме важно с политической точки зрения, поскольку они регулярно заявляют о поддержке Украины, и частично с экономической: при сокращении транзита Киеву чаще нужно будет обращаться за помощью к Западу.

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Во вторник, 2 февраля, глава Комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемой идею США снабдить газопровод «Северный поток — 2» механизмом отключения.