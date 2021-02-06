Саакашвили заверил, что данный шаг Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, наоборот, репрессии против оппозиционных СМИ только выведут столкновения на новый этап.
«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше», — подчеркнул Саакашвили.
В конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России, констатировал он, поскольку Москве необходим плацдарм на Украине для содержания Крыма, снабжения его водой и улучшения логистики.
По его словам, Москва будет готовить основания для военной операции по установлению контроля над Херсоном и Мариуполем.
Напомним, Зеленский 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.
ОПЗЖ назвала действия Зеленского антиконституционными и противоправными. Съезд партии поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.
Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».
Решение Зеленского о блокировке каналов горячо поддержали в основном украинские неонацисты. Они пообещали нынешнему главе государства поддержку и даже посвятили Зеленскому фашистскую песню, в которой предложили сжечь Медведчука.