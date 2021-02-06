Михаил Саакашвили, в разное время возглавлявший Грузию и Одесскую область, сказал, что Украина потеряет ряд территорий после решения президента Владимира Зеленского закрыть оппозиционные телеканалы. Об этом грузино-украинский политик заявил в эфире ТРК «Украина», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову

Саакашвили заверил, что данный шаг Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, наоборот, репрессии против оппозиционных СМИ только выведут столкновения на новый этап.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше», — подчеркнул Саакашвили.

Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили © скриншот видео "DW на русском"

По его словам, Москва будет готовить основания для военной операции по установлению контроля над Херсоном и Мариуполем.

Напомним, Зеленский 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

ОПЗЖ назвала действия Зеленского антиконституционными и противоправными. Съезд партии поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.

Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».

Решение Зеленского о блокировке каналов горячо поддержали в основном украинские неонацисты. Они пообещали нынешнему главе государства поддержку и даже посвятили Зеленскому фашистскую песню, в которой предложили сжечь Медведчука.