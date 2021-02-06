«Кстати, а чего киностудию до сих пор под нож не пустили? Самое же настоящее наследие советского режима», — удивляются журналисты.
Зеленский своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.
ОПЗЖ назвала действия Зеленского антиконституционными и противоправными. Съезд партии поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.
Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».
Решение Зеленского горячо поддержали в основном украинские неонацисты. Они пообещали нынешнему главе государства поддержку и даже посвятили Зеленскому фашистскую песню, в которой предложили сжечь Медведчука.