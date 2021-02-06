Убыточность животноводства не связана с пандемией коронавируса, негативные тенденции наметились еще в 2019 году, когда отрасль получила лишь 0,1 млрд грн прибыли, хотя в 2018 году показатель равнялся 5,3 млрд грн.
«Преодоление убыточности животноводства зависит в основном от роста цен на животноводческую продукцию, в первую очередь на яйца. В то же время важным фактором остается повышение продуктивности животных и птицы, ведь даже прошлогодний рост цен на мясо крупного рогатого скота на 13,2% не позволил компенсировать уменьшение объемов реализации», — сказал Лупенко.
Убытки в животноводстве были вызваны опережающим ростом себестоимости на 5,7%, при этом выручка от реализации продукции выросла всего на 0,7%, пояснил эксперт.
По его данным, наибольшие убытки сложились в производстве яиц, которое еще в 2018 году было прибыльным — 4,9 млрд грн.
На фоне этих негативных тенденций импорт свинины на Украину вырос. Если эта тенденция сохранится, то рынок будет перенасыщен предложением, цены на свинину упадут еще юольше и украинские производители не смогут конкурировать с дешевым заграничным мясом.