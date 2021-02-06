В 2020 году сельскохозяйственные предприятия, производящие продукцию животноводства, понесли убытков на сумму 2,9 млрд грн, сказал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик Национальной академии аграрных наук (НААН) Юрий Лупенко. Его слова приводит agronews.ua 5 февраля

Убыточность животноводства не связана с пандемией коронавируса, негативные тенденции наметились еще в 2019 году, когда отрасль получила лишь 0,1 млрд грн прибыли, хотя в 2018 году показатель равнялся 5,3 млрд грн.

«Преодоление убыточности животноводства зависит в основном от роста цен на животноводческую продукцию, в первую очередь на яйца. В то же время важным фактором остается повышение продуктивности животных и птицы, ведь даже прошлогодний рост цен на мясо крупного рогатого скота на 13,2% не позволил компенсировать уменьшение объемов реализации», — сказал Лупенко.

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По его данным, наибольшие убытки сложились в производстве яиц, которое еще в 2018 году было прибыльным — 4,9 млрд грн.

На фоне этих негативных тенденций импорт свинины на Украину вырос. Если эта тенденция сохранится, то рынок будет перенасыщен предложением, цены на свинину упадут еще юольше и украинские производители не смогут конкурировать с дешевым заграничным мясом.