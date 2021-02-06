Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о ситуации вокруг газопровода «Северный поток 2» назвал энергетические отношения «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой. Его слова приводит РИА Новости 6 февраля

Штайнмайер считает, что разрушение этого «энергетического моста» станет признаком слабости Германии.

«После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов — не признак силы» — приводит агентство слова Штайнмайера.

«Северный поток – 2»: США торгуются с Германией о снятии санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Штайнмайер подчеркнул, что в российско-германских отношениях были и периоды плодотворного партнерства, и времена «ужасного кровопролития», у стран «есть прошлое до этого и будущее после».

Как отмечал 6 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц, от газопровода «Северный поток» выиграет не только Германия, но и Австрия и целый ряд других европейских стран.

Bloomberg 5 февраля написал, что США не смогут остановить «Северный поток 2», пока правительство ФРГ возглавляет Меркель, однако в 2021 году она оставит свой пост, и новый Кабмин «похоронит» проект.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.