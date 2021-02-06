Власти ФРГ согласовали план действий по поддержке белорусской оппозиции, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель 6 февраля. Ее слова приводит РИА Новости

Меркель уточнила, что речь идет о предоставлении убежища и стипендий, а также поддержке независимых СМИ.

«Правительство ФРГ приняло план действий "Гражданское общество Белоруссии". Преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди смогут в облегченном порядке получить визу и таким образом убежище у нас. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ», — сказала Меркель.

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Меркель призвала власти в Минске «незамедлительно прекратить насилие и освободить политических заключенных». Она вновь заявила о том, что Германия и ЕС «будут продолжать привлекать к ответственности виновных в продолжающейся нарушениях прав человека в Белоруссии».

Ранее стало известно, что белорусская прозападная оппозиция согласовала собственный план победы над Лукашенко, который подразумевает начало массовых акций протеста весной 2021 года.

Все детали не раскрываются, однако обещано, что все станет понятно «по ходу развития событий».

«2021 год — время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы», — говорится в сообщении оппозиционеров.

Судя по всему, план Меркель должен добавить материальных стимулов белорусам для участия в массовых протестах — на текущий момент уличные акции «выдохлись» и выродились в немногочисленные собрания на задворках крупных белорусских городов.

Противников Лукашенко не вдохновляет тот факт, что большинство оппозиционных лидеров отказались от борьбы и сбежали за границу.

Действия этих беглых лидеров чем дальше, тем больше направлены в большей степени против всей Белоруссии, нежели против Лукашенко, отмечает Максим Максимов в своей статье для Украина.ру.

К примеру, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на недавней встрече с представительницей Госдепа Джули Фишер, так и не ставшей послом США в Белоруссии, потребовала усилить санкции против белорусских предприятий, которые назвала «кошельками Лукашенко».

Тихановскую явно не волнует, что там работают в основном простые граждане Белоруссии, которым нужно кормить свои семьи и растить детей.

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Это довольно странно, ведь сама Фишер свободно путешествует по миру, не боясь заразиться.

В действительности, хотя США и не признают Лукашенко легитимным главой белоруского государства, не называют они законно избранным президентом и Тихановскую, которая проиграла первый этап борьбы с Лукашенко.

И есть серьезные сомнения в том, что белорусская оппозиция сможет организовать массовые протесты весной, как они обещают.

Действия белорусских силовиков вызвали падение энтузиазма протестующих, и «подогреть» его оппозиционерам фактически нечем, отмечает Кирилл Озимко в своей статье для Украина.ру.

Поможет ли в этом план Меркель, согласованный властями Германии? Если и да, то только временно, поскольку привлечет в основном тех, кто хочет покинуть Белоруссию и перебраться в Германию, польстившись на стипендии и обещание политического убежища.