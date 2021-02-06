Канцлер Австрии Себастьян Курц сказал, что нельзя связывать строительство газопровода «Северный поток 2» с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Слова австрийского политика приводит РИА Новости 6 февраля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель днем ранее в очередной раз заявила, что «Северный поток 2» будет достроен. Курц приветствовал приверженность ФРГ проекту газопровода и подчеркнул, что его нельзя останавливать из-за ситуации вокруг Навального.

«Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством "Северного потока 2". Кто-либо, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», — подчеркнул канцлер Австрии.

«Северный поток – 2»: США торгуются с Германией о снятии санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее Bloomberg написал, что США не смогут остановить «Северный поток 2», пока правительство ФРГ возглавляет Меркель, однако в 2021 году она оставит свой пост, и новый Кабмин «похоронит» проект.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.