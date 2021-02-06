Соединенные Штаты Америки поддерживают мирный политический диалог в Белоруссии, сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс 5 февраля. Его слова приводит РИА Новости

«США поддерживают мирный инклюзивный диалог, который укрепит независимость, суверенитет Белоруссии с правительством, которое поддерживает фундаментальные права народа. Мы продолжим поддерживать народ Белоруссии и народы всего мира, которые сталкиваются с огромной жестокостью, реализуя свои демократические права и свободы», — сказал Прайс.

«План победы». О тактике белорусской оппозиции на 2021 год © Facebook, Светлана Тихановская

После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, нередко сопровождавшиеся насилием.

Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем Тихановскую, которая после выборов бежала в Литву.

В Белоруссии против ряда членов Координационного совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.