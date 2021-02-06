«США поддерживают мирный инклюзивный диалог, который укрепит независимость, суверенитет Белоруссии с правительством, которое поддерживает фундаментальные права народа. Мы продолжим поддерживать народ Белоруссии и народы всего мира, которые сталкиваются с огромной жестокостью, реализуя свои демократические права и свободы», — сказал Прайс.
Представитель Госдепа назвал «подтасованными» результаты выборов президента Белоруссии 2020 года и добавил: США поддерживают протесты в республике.
После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, нередко сопровождавшиеся насилием.
Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем Тихановскую, которая после выборов бежала в Литву.
В Белоруссии против ряда членов Координационного совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.
Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.