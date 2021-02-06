«Для строительства одного километра двухполосной дороги необходимо около трех миллионов масок. Этот ход предотвратит попадание на свалку порядка 93 тонн отходов», — говорится в материале.
Как уточнил руководитель эксперимента профессор Джи Ли, в масках есть пластик полипропилен, который трудно разлагается. В то же время они усиливают связи между частицами щебня, что делает дорогу более прочной.
Исследователи рассказали, что использование медицинских масок поможет снизить стоимость производства на 30%, а общая стоимость сырья будет составлять от $32 до $78 за тонну.