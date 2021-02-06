Австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал, для производства которого необходимо измельчить использованные медицинские маски и переработанный бетон, который получают, например, при сносе здания. Об этом на днях сообщило издание Fast Company

Украинского врача затравили за ношение маски — видео © скриншот видео YouTube

Как уточнил руководитель эксперимента профессор Джи Ли, в масках есть пластик полипропилен, который трудно разлагается. В то же время они усиливают связи между частицами щебня, что делает дорогу более прочной.

Исследователи рассказали, что использование медицинских масок поможет снизить стоимость производства на 30%, а общая стоимость сырья будет составлять от $32 до $78 за тонну.