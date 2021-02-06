Минздрав Ливана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с условием, что она будет импортироваться в страну от «сертифицированной стороны». Об этом 5 февраля сообщило Национальное информационное агентство страны

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