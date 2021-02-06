Вакцинация будет осуществляться под наблюдением Национального комитета здравоохранения.
Также власти Ливана рассматривают регистрацию китайской вакцины Sinopharm.
Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.