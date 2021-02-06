США дождется смены правительства Германии после ухода в отставку канцлера Ангелы Меркель, новый кабмин признает строительство газопровода «Северный поток 2» бессмысленным, написало информагентство Bloomberg 5 февраля

Канцлер Германии Ангела Меркель выйдет в отставку позднее в 2021 году, до этого момента ей выгодно не принимать решение относительно «Северного потока 2», пишет агентство.

В статье утверждает, что новое консервативное правительство признает завершение проекта бессмысленным.

«Меркель знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха», — сказано в публикации Bloomberg.

Как отмечается, остановки «Северного потока 2» требуют треть левоцентристских партий Германии, разделяющие такую точку зрения и некоторые представители христианских демократов.

Меркель осознает, что «Северный поток 2» продлится только до федеральных выборов в сентябре, говорится в статье.

Таким образом становится понятен способ, которым США собираются остановить «Северный поток 2»: сменить власть в Германии.

Представители Демпартии США, которую представляет нынешний президент Джо Байден, обкатали подобные технологии во многих странах.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2» в случае сокращения поставок российского газа через Украину.

Как сообщала немецкая пресса, такое предложение было сделано американской стороной, и поначалу в правительстве ФРГ высказались резко против такой инициативы.