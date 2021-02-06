1 апреля 2021 года завершается десятилетний период повышения пенсионного возраста, теперь женщины смогут выйти на пенсию не ранее, чем им исполнится 60 лет

Еще в 2011 году женщины могли стать пенсионерками в 55 лет, однако им стали повышать минимальный возраст выхода на пенсию на полгода ежегодно.

Теперь достигнуто полное «равноправие» прекрасной половины украинского населения с мужчинами, которые тоже уходят на заслуженный отдых в 60 лет.

Однако не все украинцы смогут уйти на пенсию даже в 60 лет: ежегодно растут требования к страховому стажу.

Пенсионная реформа в действии: с 1 января десятки тысяч украинцев могут начать побираться © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Если же в 60 лет нужный стаж не набирается, то придется работать до 63 лет. К этому сроку нужно накопить не менее 18 лет стажа.

Если это не удалось, то можно поработать до 65 лет, и если к этому сроку наберется 15 лет стажа, то можно рассчитывать на пенсию.

Иначе пенсия не полагается, однако можно получить социальное пособие, равное прожиточному минимуму.

На текущий момент это 1769 грн (4,7 тыс. рублей). При этом за чертой бедности по итогам 2020 года на Украине оказались все, чью доходы были ниже 3017 грн (8,1 тыс. рублей) на одного человека в месяц.

По последним данным, за чертой бедности оказались свыше 50% украинцев.