Еще в 2011 году женщины могли стать пенсионерками в 55 лет, однако им стали повышать минимальный возраст выхода на пенсию на полгода ежегодно.
Теперь достигнуто полное «равноправие» прекрасной половины украинского населения с мужчинами, которые тоже уходят на заслуженный отдых в 60 лет.
Однако не все украинцы смогут уйти на пенсию даже в 60 лет: ежегодно растут требования к страховому стажу.
Так, в 2020 году нужно было иметь 27 лет такого стажа, а в 2021 — уже 28.
Если же в 60 лет нужный стаж не набирается, то придется работать до 63 лет. К этому сроку нужно накопить не менее 18 лет стажа.
Если это не удалось, то можно поработать до 65 лет, и если к этому сроку наберется 15 лет стажа, то можно рассчитывать на пенсию.
Иначе пенсия не полагается, однако можно получить социальное пособие, равное прожиточному минимуму.
На текущий момент это 1769 грн (4,7 тыс. рублей). При этом за чертой бедности по итогам 2020 года на Украине оказались все, чью доходы были ниже 3017 грн (8,1 тыс. рублей) на одного человека в месяц.
По последним данным, за чертой бедности оказались свыше 50% украинцев.