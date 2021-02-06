«Любая информация о том, что Соединенные Штаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники», — ответил представитель посольства на запрос агентства.
В дипмиссии добавили, что «в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени не проводили много встреч, в том числе с президентом Зеленским».
В начале недели Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Каналы прекратили вещание.
Журналист Кирилл Вышинский обратил внимание, что это произошло вскоре после визита Зеленского в посольство США, где он смотрел трансляцию инаугурации Джо Байдена. Кроме того, посольство США приветствовало решение Зеленского о закрытии каналов.