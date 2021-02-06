Посольство США в Киеве опровергло, что советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть оппозиционные телеканалы. Об этом 5 февраля сообщило РИА Новости

Заблокированные украинские телеканалы заявили о давлении на СМИ © 112.ua

В дипмиссии добавили, что «в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени не проводили много встреч, в том числе с президентом Зеленским».

В начале недели Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Каналы прекратили вещание.

Журналист Кирилл Вышинский обратил внимание, что это произошло вскоре после визита Зеленского в посольство США, где он смотрел трансляцию инаугурации Джо Байдена. Кроме того, посольство США приветствовало решение Зеленского о закрытии каналов.