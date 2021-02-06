Власти Германии задумались над возможностью применения «механизма отключения» при эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Об этом 5 февраля сообщило издание WirtschaftsWoche

«Северный поток – 2»: США торгуются с Германией о снятии санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Как считает министерство иностранных дел Германии, это бы сделало «практически невозможным» для России использование «Северного потока-2» в качестве рычага воздействия на Киев.

Газета пишет, что Берлин «не готов выйти из спорного проекта», поскольку даже с приходом к власти в США Джо Байдена ситуация не изменилась.

«Однако сейчас обсуждается идея снабжения трубопровода механизмом отключения», — сообщает издание.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что готова вступить в переговоры с администрацией Байдена касательно газопровода «Северный поток-2», но считает введение санкций против проекта «не лучшим путем» урегулирования вопроса.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.