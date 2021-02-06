«Подождите, всему свое время… Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе», — сказал Данилов, отвечая на вопрос журналиста, почему постоянно во время обсуждения попавших под санкции телеканалов всплывает фамилия Медведчука, однако в официальных документах его нигде нет.
Ранее Данилов заявил, что в ближайшее время будут применены санкции против ряда лиц, в том числе депутатов Верховной Рады Украины.
В начале недели президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.