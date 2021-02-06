Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 5 февраля в эфире телеканала «Украина» не исключил введение санкций в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука

Эксперт: Медведчук может перетянуть Запад на свою сторону © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Ранее Данилов заявил, что в ближайшее время будут применены санкции против ряда лиц, в том числе депутатов Верховной Рады Украины.

В начале недели президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.