На Украине будут продолжать вводить санкции, в списке окажется в том числе ряд депутатов Верховной Рады. Об этом 5 февраля заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»

Миссия ООН по правам человека осудила санкции Украины против телеканалов © dan-news.info

Также Данилов прокомментировал ограничения, введенные в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Он отметил, что уголовное производство расследует СБУ, перед этим СНБО по поручению президента Украины Владимира Зеленского выясняло, кто осуществляет финансирование СМИ.

В начале недели Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против трех телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры.