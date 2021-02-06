Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе и привлечении к переговорам США и Польши. Об этом 5 февраля заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, передает «Укринформ»

Роман Бабаян рассказал, станет ли Донбасс Россией © кадр из видео Украина.ру

Резников подчеркнул, что помощь Франции и Германии в рамках «нормандского формата» за шесть лет не способствовала завершению конфликта в Донбассе.

По его словам, новой администрации США, которая имеет обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польше, которая будет председательствовать в ОБСЕ, якобы удастся побудить российские власти сесть за стол переговоров и в итоге договориться, «а не просто блокировать все процессы».

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.