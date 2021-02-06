«Мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», — отметил он.
Резников подчеркнул, что помощь Франции и Германии в рамках «нормандского формата» за шесть лет не способствовала завершению конфликта в Донбассе.
По его словам, новой администрации США, которая имеет обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польше, которая будет председательствовать в ОБСЕ, якобы удастся побудить российские власти сесть за стол переговоров и в итоге договориться, «а не просто блокировать все процессы».
Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.