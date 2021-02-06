Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине обеспокоена санкциями, введенными против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом говорится в обнародованном на днях заявлении на странице миссии в Facebook

Санкции Зеленского подняли рейтинг телеканала «НАШ» © Facebook, НАШ | Facebook, НАШ | Перейти в фотобанк отмечается в тексте.

Сейчас миссия ООН оценивает соответствие этого решения международному праву в области прав человека. Организация признает противодействие дезинформации «законной деятельностью государств», однако отмечает важность сбалансированного подхода, чтобы избежать «несоразмерных ограничений права на свободу выражения мнения».

В начале недели Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

В ответ партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры.