Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом 5 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, говорится на сайте главы государства

Борьба с COVID-19: Вакцина «Спутник V» — одна из самых эффективных в мире, её готовятся регистрировать и применять в странах ЕС заверил министр.

По словам Зеленского, этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых шести месяцев после начала поставок.

Глава Минздрава уточнил, что ожидается поставка вакцин, которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях индийского Serum Institute (Института сыворотки Индии).

Степанов добавил, что кабинет министров «работает над разработкой сайта, который поможет украинцам легко и удобно регистрироваться на вакцинацию».

Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. В конце прошлого года был заключен договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX. На первом этапе Киев заявлял, что получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине должны были выделить 8 млн доз. В то же время харьковская компания «Биолек» подала в органы власти документы для госрегистрации российской вакцины «Спутник V», но глава Минздрава страны заявил, что Украина не будет ее регистрировать.