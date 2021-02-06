«Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, "Мастера и Маргариту" на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз "Мастера и Маргариты" выданы 14 разрешений», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита».
«Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова на Украине — это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба», — уточнил Зеленский.
По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.
В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Начиная с 2017 года Госкомтелерадио выдало более 30 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Вместе с тем за это время было более 4 тысяч отказов в выдаче разрешений на ввоз книг. На днях ряд СМИ сообщили о запрете на ввоз книг Михаила Булгакова на Украину.