Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблем с изданием и доступом к книгам на русском языке или изданным в России. Об этом 5 февраля собщили на сайте главы государства

Реакция украинцев на запрет «Мастера и Маргариты» — видео © кадр из видео Украина.ру сказал Зеленский.

Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита».

«Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова на Украине — это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба», — уточнил Зеленский.

По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.

В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Начиная с 2017 года Госкомтелерадио выдало более 30 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Вместе с тем за это время было более 4 тысяч отказов в выдаче разрешений на ввоз книг. На днях ряд СМИ сообщили о запрете на ввоз книг Михаила Булгакова на Украину.