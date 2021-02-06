Певица украинского происхождения Вера Брежнева провела свой 39-й день рождения в Санкт-Петербурге, где с мужем и сестрами гуляла в сопровождении экскурсовода. Во время осмотра достопримечательностей она получила от супруга — композитора Константина Меладзе — необычный сюрприз, об этом сама артистка призналась 4 февраля в сториз Instagram

«Я сняла трубку, а там моя мама и мой зять из Киева поздравляют меня с днем рождения! У нас у всех был шок! Даже жители Петербурга не все знают о таком волшебном телефоне-автомате. Я так счастлива была слышать маму, так далеко, с шумами. Растрогалась», — рассказала Брежнева.

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Чуть позже артистка выяснила, что автор «подарка» ее муж. В браке с Меладзе певица состоит с 2015 года.