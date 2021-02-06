На одной из улиц Петербурга, когда компания Брежневой проходила мимо, зазвонил таксофон, и экскурсовод предложила певице снять трубку.
«Я сняла трубку, а там моя мама и мой зять из Киева поздравляют меня с днем рождения! У нас у всех был шок! Даже жители Петербурга не все знают о таком волшебном телефоне-автомате. Я так счастлива была слышать маму, так далеко, с шумами. Растрогалась», — рассказала Брежнева.
Читайте также: Еще трое детей: стали известны подробности жизни бывшего мужа Брежневой.
Чуть позже артистка выяснила, что автор «подарка» ее муж. В браке с Меладзе певица состоит с 2015 года.