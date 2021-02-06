«Это первопроходцы, которые разрубили монолитную стену консервативного восприятия о том, что женщины почтенного возраста должны вязать носки, лепить вареники, обслуживать внуков», — рассказала про проект «Антиэйджизм» психолог Татьяна Билинская.
Позже снимки станут экспонатами выставки, которая должна будет рассказать жителям Украины об идеях «Антиэджизма», то есть движения против возрастной дискриминации.
Всего моделей с «серебряными» волосами оказалось девять, почти для всех них фотосессия была первой в жизни, одна из них, 62-летняя Любовь Салова рассказала о своих впечатлениях.
«Хочу, чтобы фотографии понравились не только мне, но и людям, которые будут приходить на выставку и смотреть на нас — молодых пенсионеров. Я вообще не чувствую своего возраста, полезу, да куда скажут — я хочу жить!» — рассказала она.
Конкурсы красоты в формате 50+ в мире давно не редкость. Причем поучаствовать в них уже успели и представительницы Украины, например, одесситка Светлана Гасс почти в 60 лет выиграла престижный американский конкурс. В итоге она стала самой красивой бабушкой Украины, войдя в Национальную книгу рекордов как модель почтенного возраста.