В украинском городе Тернополь в рамках проекта «Антиэйджизм» прошла необычная фотосессия, в которой приняли участие дамы, перешедшие возрастной рубеж в 60 лет. О том, как бабушки превращались в моделей сообщил канал ТСН 4 февраля

«Это первопроходцы, которые разрубили монолитную стену консервативного восприятия о том, что женщины почтенного возраста должны вязать носки, лепить вареники, обслуживать внуков», — рассказала про проект «Антиэйджизм» психолог Татьяна Билинская.

Всего моделей с «серебряными» волосами оказалось девять, почти для всех них фотосессия была первой в жизни, одна из них, 62-летняя Любовь Салова рассказала о своих впечатлениях.

«Хочу, чтобы фотографии понравились не только мне, но и людям, которые будут приходить на выставку и смотреть на нас — молодых пенсионеров. Я вообще не чувствую своего возраста, полезу, да куда скажут — я хочу жить!» — рассказала она.

Конкурсы красоты в формате 50+ в мире давно не редкость. Причем поучаствовать в них уже успели и представительницы Украины, например, одесситка Светлана Гасс почти в 60 лет выиграла престижный американский конкурс. В итоге она стала самой красивой бабушкой Украины, войдя в Национальную книгу рекордов как модель почтенного возраста.