В начале рэперша в эпатажном образе появляется на кладбище.
Она танцует на могиле, на которой написано «Покойся с миром, 2020-й».
Затем рэперша целуется с множеством девушек и гладит ногтями фаллоимитатор. Кроме того, она появляется в прозрачном наряде из пластика и демонстрирует татуировку с павлином на бедре.
Муиньо снимала клипы для множества украинских артистов: MONATIK, «Время и Стекло», Настя Каменских, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и др. В 2019 году она стала режиссером клипа американской певицы Кэти Перри, а в 2020 году — британского музыканта Yungblud.