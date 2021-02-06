Украинский режиссер Таня Муиньо сняла видеоклип на песню американской исполнительницы Карди Би «Up». Ролик появился в YouTube 5 февраля

В начале рэперша в эпатажном образе появляется на кладбище.

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Затем рэперша целуется с множеством девушек и гладит ногтями фаллоимитатор. Кроме того, она появляется в прозрачном наряде из пластика и демонстрирует татуировку с павлином на бедре.

Муиньо снимала клипы для множества украинских артистов: MONATIK, «Время и Стекло», Настя Каменских, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и др. В 2019 году она стала режиссером клипа американской певицы Кэти Перри, а в 2020 году — британского музыканта Yungblud.