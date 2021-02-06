Соединенные Штаты не дадут экс-президенту Украины Петру Порошенко снова стать главой украинского государства из-за его личных качеств, сказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру, опубликованном 5 февраля

По его словам, Порошенко вообще могут убрать с политической арены Украины, поскольку он разочаровал США, и «дружба» с президентом Джо Байденом ему не поможет.

«В команде Байдена его (Порошенко. — Ред.) считают слишком хитрым и жадным», — рассказал Царев.

Зеленский и Порошенко в борьбе за допуск ко двору Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на нашем сайте.

Напомним, в одном из разговоров с Порошенко Байден сказал, что пятый президент Украины «стал хорошим другом», уточнил, что не шутит, и назвал Порошенко «первым, кто создал свободную от коррупции демократическую нацию Украины».

После этого Порошенко, ставший впоследствии фигурантом многих уголовных дел о коррупции, громко расхохотался.

Как сообщил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, опубликовавший запись разговора Байдена и Порошенко, их беседа состоялась 16 ноября 2016 года.