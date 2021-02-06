По его словам, Порошенко вообще могут убрать с политической арены Украины, поскольку он разочаровал США, и «дружба» с президентом Джо Байденом ему не поможет.
«В команде Байдена его (Порошенко. — Ред.) считают слишком хитрым и жадным», — рассказал Царев.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Напомним, в одном из разговоров с Порошенко Байден сказал, что пятый президент Украины «стал хорошим другом», уточнил, что не шутит, и назвал Порошенко «первым, кто создал свободную от коррупции демократическую нацию Украины».
После этого Порошенко, ставший впоследствии фигурантом многих уголовных дел о коррупции, громко расхохотался.
Как сообщил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, опубликовавший запись разговора Байдена и Порошенко, их беседа состоялась 16 ноября 2016 года.