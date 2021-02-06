По его словам, у богатейшего украинского олигарха Рината Ахметова еще есть возможность добровольно капитулировать и «остаться физически живым, здоровым и на свободе», а вот у его конкурента Игоря Коломойского все гораздо хуже.
«Олигархов совсем собираются убрать. Обнулить. Против Коломойского возбудить уголовные дела и выдать в США», — констатировал Царев.
Причина этой начинающейся охоты на крупных украинских бизнесменов заключается в намерениях Запада получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, олигархи же этому мешают, пояснил Царев.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Царев также отмечает, что первым под удар Запада попал украинский бизнесмен Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат коллеге Медведчука по ОПЗЖ Тарасу Козаку.
По словам Царева, эта атака на Медведчука не радует Ахметова и Коломойского, хотя они и конкурировали с Медведчуком в политике и бизнесе. Украинские олигархи понимают: если такое делают с Медведчуком, то смогут и с ними.