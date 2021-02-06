Крупным украинским бизнесменам уготована незавидная участь, всех их ждет потеря влияния, расставание с активами и, вполне возможно, американские тюрьмы, рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру, опубликованном 5 февраля

По его словам, у богатейшего украинского олигарха Рината Ахметова еще есть возможность добровольно капитулировать и «остаться физически живым, здоровым и на свободе», а вот у его конкурента Игоря Коломойского все гораздо хуже.

«Олигархов совсем собираются убрать. Обнулить. Против Коломойского возбудить уголовные дела и выдать в США», — констатировал Царев.

Причина этой начинающейся охоты на крупных украинских бизнесменов заключается в намерениях Запада получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, олигархи же этому мешают, пояснил Царев.

Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на нашем сайте.

Царев также отмечает, что первым под удар Запада попал украинский бизнесмен Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат коллеге Медведчука по ОПЗЖ Тарасу Козаку.

По словам Царева, эта атака на Медведчука не радует Ахметова и Коломойского, хотя они и конкурировали с Медведчуком в политике и бизнесе. Украинские олигархи понимают: если такое делают с Медведчуком, то смогут и с ними.