Между Россией и Украиной сохраняются такие отношения, которые Киев в целом устраивают. Об этом политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог отметил, что доля ответственности за пробуксовку реализации Минских соглашений лежит и на российской стророне.

Украина хочет забрать себе имущество Черноморского флота © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«С одной стороны, Украина говорит, что ведет войну с Российской Федерацией, и это позволяет ей и репрессии, и каналы закрывать, и оправдывать перед внешними силами любые действия против русского языка, против российской литературы, культуры, артистов и так далее. А с другой стороны, когда надо, можно сказать, что вообще у нас нормальные торговые отношения, и тогда можно, например, транзитировать газ через территорию Украины», — отметил он.

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