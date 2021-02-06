Политолог отметил, что доля ответственности за пробуксовку реализации Минских соглашений лежит и на российской стророне.
По словам Погребинского, Россия позволяет Украине действовать по принципу «я хочу все, и чтобы мне ничего за это не было», а украинские власти к этому привыкли.
«С одной стороны, Украина говорит, что ведет войну с Российской Федерацией, и это позволяет ей и репрессии, и каналы закрывать, и оправдывать перед внешними силами любые действия против русского языка, против российской литературы, культуры, артистов и так далее. А с другой стороны, когда надо, можно сказать, что вообще у нас нормальные торговые отношения, и тогда можно, например, транзитировать газ через территорию Украины», — отметил он.
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