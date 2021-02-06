Ликвидация олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова начнется с закрытия принадлежащих им информационных ресурсов, рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру, опубликованном 5 февраля

Ранее президент Владимир Зеленский закрыл телеканалы оппозиционного депутата Верховной Рады Тараса Козака, однопартийца Виктора Медведчука. Коломойскому принадлежит украинский телеканал «1+1», а Ахметову — ТРК «Украина». Царев считает, что они следующие на очереди.

«Такое вполне вероятно. Больше того, об этом неоднократно говорилось, что олигархов надо убрать из политики. А как их в таком случае убрать, если не убрать их массмедиа?» — сказал украинский политик.

Причина этой начинающейся охоты на олигархов заключается в том, что Запад хочет получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, а олигархи этому мешают, пояснил Царев.

Страна теряет независимость, Запад зачищает олигархов. Итоги 2020 года для Украины © пресс-служба президента Украины интервью можно прочитать на нашем сайте.

Напомним, Зеленский своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

ОПЗЖ назвала действия Зеленского антиконституционными и противоправными. Съезд партии поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.

Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».