После завершения зачистки украинского информационного пространства Зеленский возьмется за олигархов, рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру, опубликованном 5 февраля

Развернувшиеся на Украине репрессии против оппозиции — это удар по бизнесмену Виктору Медведчуку, однако его конкурентов Игоря Коломойского и Рината Ахметова это не радует, отметил политик.

«Особой радости у Коломойского и Ахметова от того, что съедают их конкурента Медведчука на политическом, экономическом и масс-медийном фронте, нет… Они понимают, что если можно так с Медведчуком, то можно и с ними», — сказал Царев.

Причина этой начинающейся охоты на олигархов заключается в том, что Запад хочет получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, а олигархи этому мешают, пояснил Царев.

Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на нашем сайте.

Зеленский своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

ОПЗЖ назвала действия Зеленского антиконституционными и противоправными. Съезд партии поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.

Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».

Решение Зеленского горячо поддержали в основном украинские неонацисты. Они пообещали нынешнему главе государства поддержку и даже посвятили Зеленскому фашистскую песню, в которой предложили сжечь Медведчука.

Для кого-то может показаться странной такая «смычка» первого украинского президента еврейской национальности и идейных наследников холокоста, однако на самом деле в этом нет ничего удивительного.

Новое лицо со старой гримасой. Неонацисты Украины снова на службе у власти © Андрей Гожый Ростислав Ищенко, современное украинское государство построено на неонацистской базе.

«Если из него забрать неонацистскую составляющую, оно моментально рассыпается, потому что тогда остаются только враждующие между собой мелкие олигархические группировки без какой-то идеологической базы», — констатировал Ищенко.

Зеленский называет поддержку неонацистов «общественным мнением» Украины.

Однако на последних выборах в украинский парламент объединение крупнейших неонацистских партий Украины под флагом партии «Свобода» смогло заручиться поддержкой лишь 2,15% голосов украинских граждан.