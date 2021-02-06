«Американцы долго чесали репу, пока на какой-то конференции на Украине им не подсказали, что нужно вводить санкции именно против конкретных судов, прокладывающих трубопроводы», — сказал эксперт.
По словам Марунича, идею таких санкций Соединенным Штатам подбросили украинцы Вадим Гламаздин и Александр Харченко, а им, в свою очередь, эту идею предложил некий русский эксперт — возможно, специалист по «Газпрому» Михаил Корчемкин.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210205/1030463333.htm», — сказал эксперт.
Марунич отметил, что введение санкций против судов оказалось действенным механизмом, затем появились санкции против страховых компаний, но на этом, по его мнению, возможности США уже исчерпаны.
Теперь, по словам Марунича, когда получены все разрешения, для достройки «Северного потока – 2» преград, кроме погоды, нет.
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