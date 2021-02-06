Санкционные возможности США в отношении «Северного потока – 2» уже исчерпаны. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

«Американцы долго чесали репу, пока на какой-то конференции на Украине им не подсказали, что нужно вводить санкции именно против конкретных судов, прокладывающих трубопроводы», — сказал эксперт.

В ФРГ предупредили о судебном процессе в случае остановки СП-2 © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Вадим Гламаздин и Александр Харченко, а им, в свою очередь, эту идею предложил некий русский эксперт — возможно, специалист по «Газпрому» Михаил Корчемкин.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210205/1030463333.htm», — сказал эксперт. Американцы долго чесали репу, пока на какой-то конференции на Украине им не подсказали, что нужно вводить санкции именно против конкретных судов, прокладывающих трубопроводы.

Марунич отметил, что введение санкций против судов оказалось действенным механизмом, затем появились санкции против страховых компаний, но на этом, по его мнению, возможности США уже исчерпаны.

Теперь, по словам Марунича, когда получены все разрешения, для достройки «Северного потока – 2» преград, кроме погоды, нет.

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