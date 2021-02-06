Во вторник, 2 февраля, Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.
В связи с этим представители ОПЗЖ заявили о том, что инициируют импичмент Зеленскому.
«Дело в том, что в этой Верховной Раде никак не набирается [голосов] для импичмента, тем более что закон об импичменте прописан так, чтобы этот импичмент нельзя было бы реализовать», — отметил политолог.
Золотарев также напомнил о том, что каденция Зеленского рано или поздно закончится.
«И на среднесрочную перспективу он делает свое положение весьма проблематичным, поскольку какой мерой ты судишь, такой и тебя будут судить», — заключил он.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.