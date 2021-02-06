В Верховной Раде никак не наберется голосов для импичмента президенту Владимиру Зеленскому, уверен руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Во вторник, 2 февраля, Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

В связи с этим представители ОПЗЖ заявили о том, что инициируют импичмент Зеленскому.

«Дело в том, что в этой Верховной Раде никак не набирается [голосов] для импичмента, тем более что закон об импичменте прописан так, чтобы этот импичмент нельзя было бы реализовать», — отметил политолог.

Андрей Золотарев: Практика закрытия телеканалов — это украинское ноу-хау © Facebook, Золотарев Андрей

«И на среднесрочную перспективу он делает свое положение весьма проблематичным, поскольку какой мерой ты судишь, такой и тебя будут судить», — заключил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.