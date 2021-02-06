Франция и Германия обладали опытом в урегулировании конфликтов, угрожавших безопасности Европы, поэтому они присоединились к «нормандскому формату». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Неперспективная "пятерка". Туда, куда хочет Байден, его не пустит Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Напомню, что в 2008 году, когда российская армия разгромила армию Саакашвили и почти дошла до Тбилиси, именно французы и немцы в лице президента Саркози и канцлера Меркель уже выступали посредниками в урегулировании конфликта. Опыт есть. Европейцы считали, что этот конфликт касается европейской безопасности. Точно так же, как и события на Украине», — сказал эксперт.

Александр Рар напомнил, что США хотели снабжать украинскую армию оружием, чтобы она точно победила.

Однако немцы и французы прекрасно понимали, что это может привести к вооружённому конфликту с Россией, атомной державой, а это серьёзная угроза начала Третьей мировой войны. Этого ни Германия, ни Франция не хотели.

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