На Западе недовольны тем, что на Украине не удалось наладить нормально функционирующую государственность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

Неперспективная "пятерка". Туда, куда хочет Байден, его не пустит Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Все это разочаровывает Запад в Украине. Но как-либо серьезно помогать этой стране Запад сейчас не будет, потому что не видит возможности радикально улучшить ситуацию», — объяснил Олег Неменский.

Тем не менее, Украина была и остается инструментом давления на Россию, в том числе инструментом запугивания России сценарием обострения ситуации на Украине.

Запад вполне может заставить Украину пойти на совершенно самоубийственную открытую войну с Россией и при этом формально оставаться в стороне от этого процесса, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.