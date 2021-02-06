По его словам, недовольство Запада вызывает влияние ультраправых группировок, коррупция, падение уровня жизни, улучшение которого в ближайшее время не предвидится.
«Все это разочаровывает Запад в Украине. Но как-либо серьезно помогать этой стране Запад сейчас не будет, потому что не видит возможности радикально улучшить ситуацию», — объяснил Олег Неменский.
Тем не менее, Украина была и остается инструментом давления на Россию, в том числе инструментом запугивания России сценарием обострения ситуации на Украине.
Запад вполне может заставить Украину пойти на совершенно самоубийственную открытую войну с Россией и при этом формально оставаться в стороне от этого процесса, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.