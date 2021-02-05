К концу 2021 планируется полностью завершить вакцинацию украинцев, сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время пресс-конференции, пишет интернет-издание «Главком»

«В государственном бюджете предусмотрены средства на закупку вакцин в объемах, достаточных для бесплатной вакцинации. По данным социологических исследований, около 40-45% людей готовы только на бесплатную вакцинацию», — сообщил министр.

По его словам, на коммерческом рынке также будут вакцины для тех, кто захочет приобрести их за собственные средства. Однако и здесь будет организована очередь.

Ранее Степанов доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что в течение полугода на Украину поступит порядка 12 млн доз вакцин от COVID-19.

Однако в отчете Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) говорится о том, что на Украину в первом полугодии поступит всего 2,332 млн доз вакцин.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в международном медицинском журнале Lancet, этот препарат является одним из лучших в мире по эффективности и безопасности.

При этом США и ЕС, пока у них не завершится вакцинация, не будут массово поставлять свои вакцины Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение Запада, сказал, что теперь не может объяснить украинскому народу отказ от закупок российского препарата.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин вводили до конца февраля, но он будет продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.