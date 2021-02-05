Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Германия вступит в переговоры по газопроводу «Северный поток — 2» с администрацией президента США Джо Байдена. Ее слова прозвучали на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, проходившего в режиме онлайн-конференции

Она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции, к которым прибегли США при президенте Дональде Трампе, «не лучшим путем» урегулирования.

«Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией», — заявила Меркель.

«Северный поток – 2»: США торгуются с Германией о снятии санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Меркель также напомнила, что ФРГ покупала российский газ еще в прошлом веке во времена холодной войны.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция поддерживает позицию Германии, которая считает реализацию проекта «Северный поток — 2» важной для энергоснабжения.

«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», — сказал Макрон, уточнив, что полностью разделяет позицию канцлера Германии.

Кроме того, Макрон заявил о необходимости стратегических дискуссий с Россией в энергетической сфере.