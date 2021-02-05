Она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции, к которым прибегли США при президенте Дональде Трампе, «не лучшим путем» урегулирования.
«Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией», — заявила Меркель.
Она также сказала, что «возможно, расхождения не являются столь серьезными, какими они кажутся».
Меркель также напомнила, что ФРГ покупала российский газ еще в прошлом веке во времена холодной войны.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция поддерживает позицию Германии, которая считает реализацию проекта «Северный поток — 2» важной для энергоснабжения.
«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», — сказал Макрон, уточнив, что полностью разделяет позицию канцлера Германии.
Кроме того, Макрон заявил о необходимости стратегических дискуссий с Россией в энергетической сфере.