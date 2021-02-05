Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским сказал, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины против COVID-19, сообщила пресс-служба Зеленского 5 февраля

«Украина сегодня получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax ("Новавакс"). Поставки будут уже в феврале», — рассказал Степанов.

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Между тем в отчете Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) говорится о том, что на Украину в первом квартале 2021 года поставят всего 117 тыс. доз вакцины совместной разработки американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Кроме того, 2,215 млн доз шведско-британской вакцины AstraZeneca завезут на Украину до конца первого полугодия, сообщает информагентство «Украинские новости» 5 февраля.

Следует отметить, что киевский режим отказался от закупок и производства российской вакцины Sputnik V, которая, согласно результатам исследования, опубликованным в международном медицинском журнале Lancet, является одной из лучших в мире по эффективности и безопасности.

При этом США и ЕС, пока у них не завершится вакцинация, не будут поставлять свои вакцины Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение Запада, сказал, что теперь не может объяснить украинскому народу отказ от закупок российского препарата.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля, но будет продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.