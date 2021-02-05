«Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля 2021 принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что «решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка».
Тигипко контролирует два украинских банка — «ТАСкомбанк» и «Универсал банк», а также ряд небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы.
Запрет на продажу акций Проминвестбанка ввел Арбитражный суд Стокгольма.
Однако на Украине в нарушение норм международного права акции банка были проданы 4 марта 2020 года на аукционе неизвестному покупателю.
Пресс-служба ЦБ Украины (НБУ) утверждала, что ни с кем не согласовывала эту покупку.
ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более $2,7 млрд.
В 2019 году российская госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка и попросила принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона.