Национальный банк Украины (НБУ) отказал бизнесмену Сергею Тигипко в приобретении Проминвестбанка, «дочки» российского ВЭБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НБУ 5 февраля

«Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля 2021 принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что «решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка».

Политические перспективы олигарха Тигипко: в премьер-министры или в тюрьму? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Запрет на продажу акций Проминвестбанка ввел Арбитражный суд Стокгольма.

Однако на Украине в нарушение норм международного права акции банка были проданы 4 марта 2020 года на аукционе неизвестному покупателю.

Пресс-служба ЦБ Украины (НБУ) утверждала, что ни с кем не согласовывала эту покупку.

ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более $2,7 млрд.

В 2019 году российская госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка и попросила принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона.