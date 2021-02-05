К гражданской жене одного из лидеров одесского Антимайдана Артема Давидченко Виктории Даскалице, задержанной по делу Telegram-каналов, не пускают в харьковском СИЗО адвоката и не дают ей выйти под залог. Об этом 5 февраля сообщают Telegram-канал «Женщина с косой» и канал Анатолия Шария

Одесситку Викторию Даскалицу Служба безопасности Украины задержала по обвинению в причастности к «делу о Telegram-каналах». Суд определил ей содержание под стражей с правом выйти под залог в размере 1,5 млн гривен. Ее подозревают в государственной измене и финансировании каналов.

Выстрел себе в ногу. Зачем СБУ затеяла войну с Telegram-каналами © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Мы внесли залог в 1,5 млн по страшному делу о телеграм-каналах. Но девочку не отпускают. Вонючая нацистская помойка, мимикрирующая под государство», — написали в паблике партии.

«Не пускают адвоката в СИЗО к задержанной Даскалице Виктории. Причины нет, просто нельзя. Готовят нациков для провокаций и треша. Работают по схеме, которую использовали при Порошенко. Зеленский, ты такой же, как Порох? Это же реально беспредел какой-то», — отметили в Telegram-канале «Женщина с косой».

Ранее, 1 февраля, СБУ объявила о разоблачении сети Telegram-каналов, которые якобы управлялись из России и пытались повлиять на ситуацию на Украине. Речь об анонимных Telegram-каналах "Резидент", "Легитимный", Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Авторы каналов, в свою очередь, назвали преследование местью властей за разоблачение коррупции на "Большой стройке".