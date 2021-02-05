Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение прорабатывают различные варианты против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который наращивает свое влияние на парламентскую фракцию «Слуги народа» и может составить конкуренцию главе государства. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Резидент» от 5 февраля

«Переиздание Зеленского»: почему спикер Рады Разумков начал свою политическую игру © Facebook, Дмитро Разумков

По данным источников «Резидента», Офис президента смоделировал несколько вариантов развития событий, в частности, при варианте с отставкой спикера. Ориентировочно, на главу парламента в Раде ориентируются несколько десятков депутатов правящей партии, которые могут отколоться от «Слуги народа» и перейти под руководство Разумкова. Такой сценарий чреват для власти расколом монобольшинства и перевыборами.

При этом команда Зеленского опасается, что рейтинг Разумкова будет постепенно расти и он в «мягком формате» подчинит фракцию себе.

«На Банковой решили организовать информационную кампанию против главы парламента, а после его ослабления/дискредитации отправить в отставку», — говорится в публикации.

Ранее на этой неделе Разумков отказался поддержать решение Зеленского принудительно закрыть три оппозиционных канала. Накануне он обсудил с послами G7 на Украине ход антикоррупционных реформ в стране, а также реформы силового блока. На следующий день заседание Рады прошло без спикера. По данным СМИ, Разумков ушел в краткосрочный отпуск за свой счет.