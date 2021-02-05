Контрразведка СБУ заявила, что якобы обезвредила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала на территории пяти областей. Об этом 5 февраля на своем сайте сообщает украинское ведомство

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По данным спецслужбы, завербованные граждане Украины выполняли разведывательные задания якобы кадровых сотрудников ФСБ РФ Вадима Даутова и Дениса Собко. Утверждается, что они готовили диверсионные операции.

«Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области — способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп из Крыма и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств — боевые самолеты Вооруженных сил на аэродроме "Кульбакино"», — говорится в сообщении.

Так называемые агенты занимались сбором информации о дислокации и перемещении украинских Вооруженных сил, о кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Минобороны, Сил специальных операций и штаба ВМС. В СБУ уверяют, что даже задокументировали намерение похитить и нелегально переместить на территорию России одного из бывших командующих Сил специальных операций.

За это якобы российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов. В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы. Расследуется дело по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.